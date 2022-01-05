Başkan Şahin: “Elektrik Zamları Enflasyon Oranına Çekilsin”
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 2022 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.
GÜNDEM 05.01.2022, 11:23 Zeynep Oktay
Toplantısı sonrası bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, son günlerde gündemi meşgul eden elektrik zamlarını değerlendirdi.
Başkan Şahin, “2022 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda yeni yılda uygulamaya giren fahiş oranlardaki elektrik zamlarını değerlendirdik. Bu zam oranlarının turizm ve tarım sektörlerinin yanı sıra hanelerde de krize neden olabileceğine dikkat çektik.
Yüzde 162'ye varan zam oranlarının TÜİK'in açıkladığı yüzde 36’lık enflasyon oranı seviyesine çekilmesinin hakkaniyetli olacağını ifade ettik. Bu konudaki görüş ve taleplerimizi ilgili bakanlıklar nezdinde takip edeceğiz” diye konuştu.
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