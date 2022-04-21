Başkan Böcek, Alanyalılarla İftarda Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile CHP Alanya İlçe Başkanlığı tarafından bugün iftar programı düzenledi. Alanya Salı Pazarı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, CHP Alanya İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan davetliler, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi eşliğinde iftarlarını yaptı.