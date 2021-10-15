Başhekimden öğrencilere tavsiyeler

Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı düzenlenen söyleşide; öğrencilerin meslek seçiminde doğru karar vermeleri, hekimlik ve akademisyenlik hakkında merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları ve gelecek yaşantılarına doğru yön vermeleri adına mesleği hakkında bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı öğrencilere eğitim ve kariyer planlamasında hedeflerinden asla vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, “Hedefiniz ne olursa olsun öncelikle ahlaklı ve çalışkan olun. Hayatınıza yön vermeli kendinizi buna hazırlamalı ve daima çalışmalısınız. O zaman başarıya ulaşırsınız. Hekimlik mesleğini seçmek isteyen gençlerimize birkaç tavsiyem olacak. Doktorluk, dikensiz bir gül bahçesi değildir. Her şey dışarıdan görüldüğü kadar kolay da olmayacak. Bu mesleğin öznesi insandır. Hekimlik; insan sevgisi, büyük bir fedakârlık ve özveri gerektirir. Bu yüzden insan ilişkilerinizin çok iyi olması ve hayatınızı bu işe adamanız gerekiyor. Özellikle son 2 yıldır tüm dünya salgınla uğraşmakta en önde de sağlık çalışanları yer almaktadır. Her zaman mücadeleye ve öğrenmeye açık olun, sadece işinize odaklanın. Unutmayın hekimlik mesleği maddi değil ama manevi yönden mutluluk verir. Maddiyet bizim mesleğimizin esası merkezi değildir. Hekimlik topluma ve insana hizmet için yapılır. İnsan hayatını kurtardıkça heyecan verici dünyanın kapıları aralanır ”dedi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, yaklaşık 1 saat süren söyleşide öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak konuşmasına devam etti. Okul Müdürü Şen Nur Aykut etkinliğin ardından Prof. Dr. Lakadamyalıya geldiği için teşekkürlerini sunarak bir plaket taktim etti.