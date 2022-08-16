Başhekim Karahan Hastaneye Bağlı Sağlık Tesislerini Gezdi 

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük‘ün hastane ziyareti sonrası, Başhekim Doç. Dr. Karahan projelerini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Hastaneye bağlı hizmet veren Alanya’nın doğusunda ve batısında yer alan semt poliklinikleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), eski devlet hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Türkler Ağız Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniğini ziyaret ederek kurumların fiziki koşulları, teknik donanım ve ekipmanlarını, çalışma alanlarını değerlendirmek ve planlamasını yapmak için incelemelerde bulundu. Başhekim Karahan, ziyaret esnasında hekimlerin, hasta ve hasta yakınlarının fikir ve önerilerini dinledi. Doç. Dr. Oğuz Karahan,” Temel amacımız herkesin ulaşabileceği yüksek nitelikte sağlık hizmetini halkımıza sunmak olacaktır. Yaptığımız ön değerlendirmeler neticesinde projelerin uygulanabilirliğini değerlendirip etkin ve nitelikli bir sağlık hizmetini ilçemize kazandırmaya çalışacağız. Bunun içinde gerekli fizibilite çalışmalarına başladık. Hekim arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarımızla birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

‘ALANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ İLE ESKİ HASTANEMİZİN DURUMU HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDUK’

Alanya İlçe Sağlık Müdürünü makamında ziyaret eden Doç. Dr. Karahan: “Eski hastanemizin akıbeti ile ilgili Alanya İlçe Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Nadir Aldemir ile de görüşerek fikir alışverişinde bulunduk. Konuyla ilgili çalışmalarımızı Sağlık Bakanlığımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İl Sağlık Müdürümüz Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ile de paylaşmaktayız “dedi.