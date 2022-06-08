Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Sert Tepki

Toplantı sonrası basın mensuplarının soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan makamlarının Türkiye karşıtı açıklamalarına ilişkin, "Aslında bugün Yunanistan ile ilgili bir soruya cevap vermek istemezdim, yanlış anlaşılabilir. Yunanistan ile Makedonya arasında isim konusunda uzun süren müzakereler de oldu. NATO üyesi olabilmek için Makedonya, ismini değiştirmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanımızın, Miçotakis ile İstanbul’da yediği yemek sonrası Yunanistan’ın sergilediği tavır, aslında şaşırtıcı değil. Bu kadar yoğunlaştırılmış şekilde Türkiye karşıtlığına girişmelerinin bir sebebi olmalı. Hem İstanbul’da Cumhurbaşkanımıza 'İlişkilerimizi geliştirelim, üçüncü ülkeleri dahil etmeyelim’ diye teklifte bulunacaksın hem de gidip her platformda Türkiye karşıtlığı yapacaksın. Özelikle de, ’Türkiye’nin ABD’den almak istediği F-16’ları vermeyin’ diye lobi yapacaksın. Bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir şey. Biz hiçbir zaman ’Yunanistan’a şunu vermeyin’ diye bir şey demedik. Yunanistan ile görüş ayrılığımız var ama yıllardır çözülemeyen sorunlar da var" dedi.

'AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİN YANSIMASI’

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın agresif olmasının başka bir nedeninin, silahlandırmama koşulu ile kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi, Türkiye’nin de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmesi olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler’e (BM) 2 mektup yazdık; ’Bu adalar Yunanistan’a bu şartlar ile verildi. Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor, silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır.’ Ben bugün bir kere daha söylemek istiyorum; Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net. Anlaşmalara uyacaksın. Uluslararası hukuktan bahsediyorsun, sürekli herkese ders vermeye başlıyorsun. Ama anlaşmalar ortada. Bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremedikleri için agresifleşiyorlar. Bizim yazdığımız mektup gayet net bir mektup. Buna cevap veremiyor, sonra demagojiye döküyor. Yunanistan’daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Her gün Türkiye’ye saldırmazlarsa sanki kendi halklarını memnun edemeyecekler, böyle bir kompleksleri var. Bu aslında aşağılık kompleksinin bir yansıması" açıklamasında bulundu.

'YUNANİSTAN MEKTUPLARA ADAM GİBİ CEVAP VERSİN'

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamalarına ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben her gün çıkıp Yunanistan’a saldırmıyorum. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik bir teklifle geldi. Ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimize dair bu çerçevede önemli görüşmeler de gerçekleştirdik. Hiçbir zaman iş insanlarına, ’bizim ilişkilerimiz kötü, sen yatırımlarını durdur’ demedik. İş insanlarına gidip Dendias’ın, Türkiye’yi şikayet etmesi yanlış olmuş. Yunanistan’ın içine düştüğü durum içler acısı. Takdir de etmiyoruz; ama bir şeyi çok iyi başarıyorlar. En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarını döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli, hukuk çerçevesinde hareket etmek lazım. Son olarak bir kere daha söylüyorum. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış bu adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçerli değil. Bu ihlalleri sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmasını başlattık zaten, egemenliği tartışılır, bu kadar söylüyoruz."