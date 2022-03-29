Bakan Çavuşoğlu'ndan Müzakere Açıklaması
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılmasıyla ilgili olarak, "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.
GÜNDEM 29.03.2022, 00:16 Meliha Yılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz."
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