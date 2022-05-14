Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlip Uyarısı

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Uluslararası toplumun en fazla destek vermesi gereken yer İdlib. Çünkü orada yerinden edilen insanlar var. Bu bölgeye destek vermenin önünü açacak esnekliği gösteriyorlar mı, hayır. Niye burası dışarıda tutuluyor? Suriye’de 500 bin civarında Suriyeli, terörden arındırdığımız bölgelere yerleşti. PKK’yı YPG’yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimseyle istişare etmeden belli saiklerle alınmış karardır."