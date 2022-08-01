Bakan Çavuşoğlu'ndan Balkanlar'daki Gerilime Müdahale
Alanyalı Dışişleri Bakanı Bakanı Çavuşoğlu, iki ülkenin liderlerinin de gerginliği yükselten açıklamalarının ardından Kosova ve Sırbistan'daki mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.
Paylaşımında Çavuşoğlu, "Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.
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