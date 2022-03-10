Bağışlar’dan Yeni Proje ‘Sporcu Köyü’

Bağışlar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Hepinizin bildiği üzere, geçtiğimiz yıllarda Mahmutlarspor kulübümüz ve Alanya Belediye' miz işbirliği ile sizlerin ve kamu kurumlarının desteğiyle, Hazine Bakanlığı' mızdan tahsis ettirdiğimiz yaklaşık 20 dönüm alana sahip Mahmutlar 2129 parsel üzerinde futbol ve antrenman sahaları içeren projenin tamamlanma aşamasına geldik, önümüzdeki ay açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah.

Mahmutlar gibi yerleşik ve genç nüfusun yoğun olduğu mahallelerimizde sosyal donatı alanları ile sportif faaliyet alanlarının eksikliğini buz hizmet ile bir nebze gidermeye çalışacağız.

Ayrıca, yine Mahmutlar' da bir kaç gün önce yapımına başlanan tenis ve basketbol sahaları ile sosyal alanlar içeren bir diğer projemizin müteahit firmaya yer teslimi yapıldı ve hafriyat çalışmaları devam etmektedir. Üç ay sonra bu tesislerde tamamlanmış olacak.

2129 parsel üzerinde tamamlanmak üzere olan futbol sahası ile tenis kortu ve basketbol sahaları projemizi şimdi yeni bir proje ile desteklemek ve Mahmutlar' a katma değer sağlayacak, alternatif sosyal alanlar yaratmak amacıyla bir projeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum;

" Mahmutlar Sporcu Köyü Projesi"

Projenin amacı,

Bölgemize alternatif bir kamp alanı oluşturarak, dünyanın her yerinden genç sporcuları bu kamp alanına çekmek ve bölge sportif ve ticari hayatına katkı sunmaktır.

Ayrıca bölgemize istihdam yaratmak ve spor turizmine katkı sunmaktır.

Projenin yeri,

Projemiz Mahmutlar mahallesi 858 ada 2-3 parsel hazine arazisi üzerinde planlamaktadır ve Hazine Bakanlığı tahsis talepleri doğrultusunda kurumlarımızın ve sizlerinde desteğiyle Mahmutlar mahallemizde yapılacaktır. Bu arazi mevcut spor alanına yaklaşık 750 MT. mesafededir.

Projenin yapım şekli,

Proje içerisinde oluşturacağımız bungalov tarzı evler ile kamp yapma imkanı ve kafetarya sportif alanlar ile konaklama imkanı sağlayacağız. Futbol sahalarının hemen yakınındaki bu alanda sporculara eğitim imkânı sunacağız. Ayrıca restorant hizmeti ile sporculara organik beslenme imkânı tanıyacağız.

Hazırladığımız bu proje için tüm hemşehrilerimizin ve kamuoyunun desteğini bekliyoruz.

"Kalıcı olanlar, arkasında eser bırakanlardır.."