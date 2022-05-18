Bağışlar’dan Ürkmezer’e Ziyaret

Amatör spor kulüplerine desteğinden dolayı Kaymakam Ürkmezer’ e teşekkür eden Yılmaz Bağışlar, Kaymakam Ürkmezer’e forma takdim ederek bir kaç farkındalık projesinin sunumunu gerçekleştirdi.

Projeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, henüz hazırlık aşamasında olan projenin bir süre sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.