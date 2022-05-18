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Bağışlar’dan Ürkmezer’e Ziyaret
Mahmutlarspor Başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’ i ziyaret ederek farkındalık projesi sunumu gerçekleştirdi.
GÜNDEM 18.05.2022, 09:13 Meliha Yılmaz
Amatör spor kulüplerine desteğinden dolayı Kaymakam Ürkmezer’ e teşekkür eden Yılmaz Bağışlar, Kaymakam Ürkmezer’e forma takdim ederek bir kaç farkındalık projesinin sunumunu gerçekleştirdi.
Projeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, henüz hazırlık aşamasında olan projenin bir süre sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
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