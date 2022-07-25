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Baba ve Oğlu 3500 Balon Topladı

Alanyalı SMA Tip Hastası Ela Bebek yararına dün gece anne ile birlikte canlı yayına katılan Necati Yıldırım ve oğlu Cem Yıldırım iki saatte 3500 topladı.

GÜNDEM 25.07.2022, 09:52 Meliha Yılmaz
Baba ve Oğlu 3500 Balon Topladı

CANLI YAYINDA REKOR KIRDILAR

Alanya’nın sevilen siyasetçisi Necati Yıldırım ve Emlak sektörü ile uğraşan Cem Yıldırım yaklaşık iki saatte Ela Bebeğe 3500 balon topladı. Telefon bağlantıları ile yayına bağlanan hayırseverler 50 TL değer üzerinden çok sayıda balon aldılar.

Gecede 3500 balon toplandığını ve bu paranın annenin hesabına anında aktarıldığını belirten Cem Yıldırım, ‘Tüm SMA hastası çocuklarımıza ve Ela’ya acil şifalar diliyorum. İnşallah Elamızı bir an önce yurt dışına göndereceğiz’’ dedi

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