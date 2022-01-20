Aydoğan'dan Yedigün Haber'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Geçtiğimiz dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı Meryem Aydoğan ziyaretlerini sürdürüyor. Aktif siyasetin içinde olan ve merkez ve kırsalda çalışmaları ile her kesimin taktirini toplayan Aydoğan, bugün Yedigün Haber'e bir ziyaret gerçekleştirdi. İmtiyaz sahibi Ahmet Akar'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Aydoğan, Yedigün Haber ekibine çalışmalarında başarılar diledi.