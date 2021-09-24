ASKF’den Çavuşoğlu’na teşekkür plaketi
Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Metin Bulut, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.
GÜNDEM 24.09.2021, 09:38 Melike Temir
ASKF Genel Başkanı Metin Bulut ve yönetim kurulu tarafından Alanya’daki amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmek üzere organizasyon düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, aynı zamanda ASKF Başkan Yardımcısı da olan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na, amatör spor kulüplerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı ASKF Genel Başkanı Metin Bulut tarafından plaket verildi.
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