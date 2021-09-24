ASKF’den Çavuşoğlu’na teşekkür plaketi

ASKF Genel Başkanı Metin Bulut ve yönetim kurulu tarafından Alanya’daki amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmek üzere organizasyon düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, aynı zamanda ASKF Başkan Yardımcısı da olan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na, amatör spor kulüplerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı ASKF Genel Başkanı Metin Bulut tarafından plaket verildi.