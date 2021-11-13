Aşırı hız ve alkol; 2 ağır yaralı
Kaza 23:50’de Alanya Yeni Çevreyolu Hacıbaba Mezarlığı önündeki Olive City Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Ukrayna uyruklu ve alkollü olduğu iddaa edilen kadın sürücü K.O'nun (36) kullandığı 06 TB 971 plakalı Audi marka araç, S.S.T'nin (40) kullandığı kırmızı ışıkta bekleyen 07 ST 470 plakalı siyah Volvo marka araca aşırı sürat nedeniyle arkadan çarparak orta refüje savruldu. Çarpmanın etkisiyle ortadaki elektrik direğine çarparak durabilen Audi marka aracın kullanıcısı K.O ve yanında yolcu olarak bulunan U.A (33) koltuklarında sıkışıp kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. K.O ve U.A'nın ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, S.S.T isimli sürücünün de hafif yaralandığı tedavisinin sona erdiği öğrenildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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