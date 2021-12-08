Antalya’daki Cinayete Yayın Yasağı Geldi

Dün Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin öğrenci yurdunda gerçekleşen kan dondurucu cinayetle alakalı yayın yasağı getirilmesine Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’den sert tepki geldi. AKP iktidarının cemaatlerle ilişkilerinden ötürü daha önce çok ağır bedellerin ödendiğini ifade eden Başkan Cengiz getirilen yayın yasağının derneği koruma amaçlı uygulandığını belirtti. Başkan Nuri Cengiz, “Gencecik bir delikanlı yurdun aşçısı tarafından başı kesilerek vahşice katledildi! Şuursuz katilin daha sonra kesik başı çocuğun göğsüne bırakıp "Deccali vurdum" diye bağırdığı söylenmekte.

Böylesi bir vahşete yayın yasağı getirerek, halkın haber alma özgürlüğüne darbe vurmaktalar! Getirilen yayın yasağı; çocukları bu ve benzeri cemaat, dernek veya vakıf yurtlarında uygun fiyata konaklayan ailelerin endişelerine tuz biber ekmektedir! İlim irfan parolasıyla bir araya gelen topluluklarda meydana gelen bu kaçınca akıl ve izan dışı olay? Maddi çıkar, cinsel istismar ve din sömürüsünü profesyonel hale getirmiş olan cemaat, vakıf, dernek vb. kuruluşları; ‘Bir kereden bir şey olmaz’ zihniyetiyle savunanlar, Türkiye’yi yöneten zihniyetin aynasıdır!” dedi.

“KARA CEHALETE KURBAN GİTTİ”

Birçok öğrencinin, barınacak yeri olmadığından, uygun fiyatlara bu gibi yerlerde yaşadıklarını bu öğrencilerin ebeveynlerinin tedirgin olduğunu ifade eden CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, “Parolası akıl ve bilim olmayan her anlayışın içerisinde var olabilecek bu potansiyel cehaletin sınırları öyle geniş ki; bu cehalet, sessiz sakin gencecik bir çocuğun 'deccal' diye katledilmesi kadar şuursuz sonuçlar doğurabilmektedir. Kara cehalete kurban giden talihsiz gencimiz Mehmet Sami Tuğrul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Devlet yurtlarında yeterli kontenjan; vatandaşın cebinde ev kiraları ve özel yurt fiyatlarını karşılayabilecek para olmadığı için; çocuklarını ucuz diye ilim cemaat yurtlarına yerleştirmek zorunda kalan ailelere Allah sabır versin. Kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın ki; devletin bu gibi cemaatlere, vakıflara, derneklere değil sadece halka hizmet ettiği ve her türlü ihtiyacı karşılayabildiği adil ve liyakatli bir anlayış tarafından; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tarafından yönetilmesine çok az kaldı” dedi.