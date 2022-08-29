Antalya’da Kız Çocuklarını Taciz Eden İmam Tutuklandı

Alınan bilgiye göre, okulların yaz tatiline girmesinden sonra bir camide küçük yaştaki çocuklara yönelik Kuran kursu açıldı. Çocukların Kuran öğrenmesiyle ilgili olarak da cami imamı E.U. görevlendirildi. Kuran kursu devam ederken, bundan yaklaşık bir ay önce 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu ailelerine cami hocasının kendilerini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine çocukların aileleri Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan İmam E.U. sevk edildiği Adliye'de, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme sanık imam E.U' yu Denetimli Serbestlik hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Soruşturmayı yürüten savcının mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine imam E.U tutuklanarak, Elmalı ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Alınan bilgiye göre, imam E.U. hakkında daha önce de iki kez taciz iddiasında bulunulduğu, ancak adli soruşturma açılmadan olayın üstünün örtüldüğü öne sürüldü.

MÜFTÜ:GÖREVDEN EL ÇEKTİRDİM

Gazete Grafiti muhabirinin ulaştığı Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı doğrulayarak, "Olay bize intikal eder etmez aynı anda işlem yaptık ve adı geçen imama görevden el çektirdik" dedi.

Müftü Süleyman Çoban, devlet memuru olduğu için konuyla ilgili açıklama ve yorum yapamayacağına değinerek, "Ancak, olayın genellenmemesi gerekiyor, aksi takdirde kurslarımıza öğrenci bulamayız" diye konuştu.

Müftü Çoban, aynı din görevlisinin daha önce de adının taciz iddialarıyla gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine, 1,5 yıldır Kumluca'da görev yaptığını, 5-10 yıl önce de bu tür iddiaların ortaya atıldığına ilişkin duyumları olduğunu, ancak resmi işlem yapılmayan iddialarla ilgili fazlaca bilgiye sahip olmadığını sözlerine ekledi.