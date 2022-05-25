Antalya Şehidi Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'i Uğurluyor!

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. 28 yaşındaki şehidimizin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Akdeniz Üniversitesi Camisinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Uncalı Şehitliğine defnedilecek.

WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMESİ YÜREK YAKTI

Çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in son WhatsApp güncellemesi yürekleri dağladı. Güler, şehit olmadan önce durumuna "Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say" ifadelerini yazdı.

AYNI KAREDE 5 ŞEHİT

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verilirken askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf karesi paylaşıldı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

ANTALYA, ŞEHİDİN BABAEVİNE AKIN ETTİ

28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.