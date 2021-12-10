Antalya'da Emekli Öğretmenin Feci Ölümü!
Antalya'da, 63 yaşındaki emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz, kocası tarafından bıçaklanacak öldürüldü. Katil zanlısı kocanın gece öldürdüğü eşinin başında sabaha kadar beklediği ve hava aydınlanınca polise teslim olduğu öğrenildi.
GÜNDEM 10.12.2021, 13:38 Meliha Yılmaz
Feci olay, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 70 Sokak üzerindeki bir sitenin 3. katında yaşandı. 64 yaşındaki Talat Y. dün gece eşi Gülsenem Yılmaz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talat Y., Gülsenem Yılmaz'ı mutfakta bıçaklayarak öldürdü.
SABAH OLUNCA GİDİP TESLİM OLDU
Sabaha kadar eşinin başında bekleyen Talat Y., hava aydınlanınca polis merkezine gidip teslim oldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülsenem Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
OĞULLARI ŞOK YAŞADI
Olayı duyup gelen çiftin çocuklarından Kayhan Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri ve savcılık evde inceleme yaptı.
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