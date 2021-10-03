Antalya Barosu Alanya Temsilciliğine genç aday

7 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Antalya Barosu Alanya İlçe Temsilciliği’ne Avukat Hüseyin Tunahan Göker aday oldu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan ve ardından memleketine dönen genç isim, Alanya’yı temsil etmek için kolları sıvadı. Seçim öncesi ziyaretlerine devam eden ve Alanya'dan çığ gibi destek alan Avukat Hüseyin Tunahan Göker, adaylık açıklamasını da yaparak meslektaşlarından destek istedi. Göker açıklamasında, “Kıymetli Meslektaşlarım: Avukatlık mesleği; savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlık mesleğinin tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesidir. 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan Antalya Barosu Alanya İlçe Temsilci Seçimine aday olduğumu siz kıymetli ve değerli meslektaşlarıma saygıyla bildirir, desteklerinizi beklerim.” ifadelerine yer verdi.

GÖKER’E TAM DESTEK

Alanya avukatlık mesleğini icra eden birçok Avukat Hüseyin Tunahan Göker’e tam destek verdi. Genç ve başarılı bir ismin Alanya’yı temsil etmesinden memnuniyet duyacağını belirten avukatlar Göker’e çıkmış olduğu yolda başarılar dilediler. Ziyaretlerinde aldığı güzel tepkiler karşısında da mutlu olan Avukat Hüseyin Tunahan Göker, meslektaşlarının takdir ederek kendisini seçmeleri halinde hep birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.