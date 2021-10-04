Anne sütü mucizesi emziren kadınlara anlatıldı

Bu yıl Emzirme Haftası’nın rengi turuncu sloganı ise “Emzirmeye destek için el ele” oldu. Bu kapsamda hastane yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak düzenlediği etkinlik ile Kadın Doğum Polikliniği, Kadın Doğum Servisi, Doğumhane ve Çocuk Sevisi, Gebe Okulu danışanlarına eğitim verildi. Eğitimde anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, süt sağma teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konularında bilgi verildi. Bilgilendirme sonrası anne ve anne adaylarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayla Alkan Yavuz, ”Bebek dostu bir hastane olarak anne ve gebelerimize anne sütünün öneminin bilincinde olmalarına yardımcı oluyoruz. Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürümüzün katkıları ve destekleriyle kadınlarımızı bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Emzirme ile anne ve bebek arasındaki bağ kuvvetlenir. Emzirmek bebeklerde mutluluk ve güven duygusu geliştirir, bebeğin çene ve diş gelişimini sağlar; anneyi ise meme kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerinden korur. Annenin doğum sonu kanamalarını azaltır. Emzirme ayrıca anneyi ilerleyen yaşlarda kemik erimesinden korumaktadır. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve yürütülen programa göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi önerilmektedir” dedi.