Anka Kuşları unutulmaz bir gün yaşadı

Projenin 5’nci haftasında Demirciler, Yukarı Işıklar, Belenobası, Gebece, Saraçlı, Karavca, Tepeköy, Aşağı Işıklar, Hocalar, Oymapınar, Kavaklı, Şelale, Çağlayan, Sarılar, Hatıplar, Emek, Ulukapı, Salkımevler, Dikmen, Yaylaalan, Bucakşıhlar mahallelerinde yaşayan 2-16 yaş aralığındaki çocuklar, Manavgat’ta bulunan 5 yıldızlı bir otelde unutulmaz bir gün yaşadı. Sabahın erken saatlerinde Manavgat Belediyesi’nin öğretmenleri ile birlikte otele giriş yapan çocuklar ve aileleri, otel çalışanları tarafından büyük bir nezaketle kapıda karşılandıktan sonra sabah kahvaltısı yaptı. Çocuklar, kahvaltı sonrasındaanimasyon gösterileri, danslar, oyun parkurları ve yüzme havuzunda eğlenerek keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı.

İMKANLAR ONLARIN MUTLULUĞU İÇİN

Yangın felaketinin ilk gününden itibaren Manavgat Belediyesi’nin kendilerini ve çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmadığını belirten aileler, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine teşekkür etti. Manavgat’ı etkisi altına alan kötü felaketin izlerini bir an önce silmek istediklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm çocuklara ulaşıncaya kadar projeye tüm hızıyla devam edeceklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ Çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı bu travmayı atlatması için “Manavgat’ın Anka Kuşları” isimli projemizi hayata geçirdik. Onların bu felaketi unutabilmesi ve günlük yaşama adapte olabilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızı onların mutluluğu için seferber ediyoruz. Evlatlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Halkın evi olan Manavgat Belediyesi, vatandaşlarımız ve çocuklarımızla el ele vererek bu felaketin izlerini birlikte silmeye devam edecektir” dedi