ALTSO Başkan Adayı Toksöz’den Destek Teşekkürü

Yörük çadırlarını ziyaret ederek, hemşehrileri ile tek tek selâmlaşan Toksöz, üreticileri dinleyip, taleplerini aldı. Toksöz’e destek sözü veren üretici ise "Esnafın halinden anlayan bir ALTSO adayı. Sorunlarımızı anlattık, çözümleriyle geldi. Samimi bir insan, inşallah başarılı olur. Ben kendisini destekliyorum" dedi.

ALTSO BAŞKAN ADAYI TOKSÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Gevne Şenliği'nde hemşehrilerinin yoğun bir ilgisi ile karşılaşan ALTSO başkan adayı Toksöz görüşlerini şu sözlerle paylaştı: "Şenliklerimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda Yörük kültürümüzü kaybetmiyoruz, kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Öncelikle ihtiyacımız olan şey birbirimizi dinlemek ve sorunları anlayıp, çözüm sunmak. Birbirimizi dinleyebilmemizin ilk basamağı da güveni tesis etmektir. Esnafımızın güvenini kazandığımızı görmek beni mutlu ediyor. Her geçen gün ALTSO adaylığıma destek çoğalıyor, çok güzel dönüşler alıyorum, herkese teşekkür ediyorum. Güvenin ve kardeşliğin olduğu yerde üretim olur, istihdam olur. Esnafımızın, üreticimizin sorunlarına her daim çözüm sunacağız. Bu kıymetli etkinliği düzenleyerek bir araya gelmemize vesile olan Aliefendi Mahalle Muhtarı, Aliefendi Köyü Dernek Başkanı Rüştü Vural'a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.