banner12

banner44

banner18

Son Dakika

ALKÜKAM 8 Mart İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenliyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında “Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz…” programı düzenliyor. Kadının aile ve toplumsal hayatta, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralardaki yerinin tüm boyutlarıyla konuşulacağı panel 8 Mart Salı günü saat 10:00’da başlayacak. Panel öncesi ALKÜKAM, 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için bildiri yayımladı.

GÜNDEM 03.03.2022, 12:21 Zeynep Oktay
ALKÜKAM 8 Mart İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenliyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadının aile ve toplumda, siyasi, sosyal, ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesine dikkati çekebilmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Çevrimiçi olarak düzenlenecek panelin ilk bölümü 8 Mart Salı günü saat 10:00’da başlayacak. Kadına yönelik yaşanılan sorunlar için eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliğine dikkat çekilecek panelin ilk bölümünde “Kadın Olmak” konusu ele alınacak. Saat 14:00’da başlayacak panelin ikinci bölümünde ise “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” konusu masaya yatırılacak.

ALKÜKAM’DAN KAMUOYU AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili kamuoyu açıklaması yapan ALKÜKAM, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”, diğer adıyla “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

Etkinliklerle dikkat çekilen ve emekçi kadınların hakları için mücadelenin simgesi haline gelen 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” çıkış noktası, 1857 yılında ABD’nin New York eyaletinde çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçilerin eyleminde çıkan bir yangında 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesi olmuştur. Bu talihsiz olaydan sonra Almanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde bugünün kadınlara özel bir gün olarak anılması kararı alınmıştır. Ülkelerin kararlarına tepkisiz kalamayan Birleşmiş Milletler ise 1977 yılında 8 Mart’ı dünya kadınlarına armağan etmiştir. Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı ile 1921 yılından itibaren Türkiye’de de anılmaya başlanmıştır.

8 Mart bir kutlama günü değildir. Aile ve toplumda, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması gerekliliğinin vurgulandığı bir farkındalık günüdür. Fırsat eşitliğinin sağlanamadığı durumlarda, kadınlarımız eğitim haklarından yoksun kalmakta, istihdam olanaklarından yararlanamamakta, yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete neden olmaktadır.

Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM); cinsiyet temelli ayrımcılığı kadın odaklı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bilim önderliğinde toplumun iş birliği içerisinde olmasını önemsemekte ve eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız.

Bu bağlamda, alanında öne çıkan bilim insanlarının katkıları ile ALKÜKAM tarafından “Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz” isimli çevrimiçi bir program gerçekleştirilecektir. Program 8 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da “Kadın Olmak” paneli ile başlayacak ve aynı gün 14.00’da Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” paneliyle devam edecektir. Ayrıca Mart ayı boyunca her Perşembe saat 14.00’da kadın sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ALKÜKAM Söyleşileri düzenlenecektir. Etkinlikler Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek ve üniversitemizin resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacaktır.

ALKÜKAM tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü panel ve ALKÜKAM söyleşilerine tüm ilgililer davetlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yorumlar (0)
banner45
banner52
9
parçalı bulutlu
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18