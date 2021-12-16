ALKÜ Times Of Türkiye Ekibini Ağırladı

Ülke ve dünya gündeminin Türkiye'nin perspektifinden değerlendirildiği "Times of Türkiye" platformunun çekimleri Prof. Dr. Talip Küçükcan moderatörlüğünde ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi.“Türkiye Projeksiyonu ile Dünya Siyasetine Bakış” adlı programın çekimlerinde; akademisyenler Prof. Dr. Talip Küçükcan, Kılıç Buğra Kanat ile gazeteciler Taha Dağlı ve Sernur Yassıkaya, dış politika ve dünya siyasetinde Türkiye’nin gücünü ele aldılar.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde çok iyi ağırlandığını ifade eden Prof. Dr. Talip Küçükcan, “Üniversite gençliği ile Türkiye perspektifinden dış politika meselelerini konuştuk. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan, hocalarımız ve öğrencilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Times of Turkey üniversite buluşmaları devam edecek.” şeklinde konuştu.

Değerli isimleri ALKÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Hakikaten çok verimli bir program oldu. Üniversitemizde Türkiye projeksiyonundan dış politika meselelerini konuştular. Gelişmelere farklı açılardan bakma fırsatımız oldu. Derin ve özel bilgileri bizlerle paylaşan başta moderatörümüz Prof. Dr. Talip Küçükcan olmak üzere, üniversitemize gelen bütün konuklarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.