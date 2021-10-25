banner12

banner18

banner32

Son Dakika

ALKÜ'de bilgi şöleni sona erdi

Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü onuruna ALKÜ tarafından düzenlenen “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” üç gün süren etkinliklerin tamamlanmasının ardından son buldu.

GÜNDEM 25.10.2021, 19:20 YEDİ GÜN HABER-2-
ALKÜ'de bilgi şöleni sona erdi

21 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve teşekkürlerini ifade ettiği video teşrif hitaplarıyla başlayan ve görkemli bir tören ile açılışı gerçekleşen Sempozyum, 22 Ekim Cuma günü ALKÜ Eğitim Fakültesi Sultan Alaaddin Keykubat Salonu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonunda gerçekleştirilen oturumlar ile devam etti. Sempozyum dahilinde gerçekleşen oturumlarda Alanya tarihi, kültürü, dili, mimarisi, coğrafyası ve münhasıran Alaaddin Keykubat ele alındı. Toplam 13 oturumda çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 53 bildiri sunuldu. Alanya’ya yönelik birçok farklı araştırmanın sunulduğu sempozyumda tarihî konular coğrafya içerisinde ele alındı.

"SEMPOZYUM ALANYA TARİHİNE IŞIK TUTTU"

Sempozyumun ikinci gününde sonuç bildirisinin sunulması ile değerlendirme oturumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir başkanlığında gerçekleşti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yurt dışında bir dizi temaslarda bulunmak için değerlendirme oturumuna katılamadığını ifade eden Prof. Dr. Aydemir, “Dolayısıyla başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın vekaletiyle sempozyumda görev alan ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran tüm bilim insanı meslektaşlarımıza ziyadesiyle tek tek teşekkür ederim” diyerek konuşmasına başladı. Eş zamanlı olarak çevirim içi ve yüz yüze düzenlenen oturumlar ile geçmişten günümüze Alanya’ya ışık tutan bu tarihi sempozyumun sonuç bildirisinin ileriki zamanlarda bir kitapçık ile litaratüre kaynak olarak kazandırılacağının altını çizen Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, “Geçmişten günümüze Alanya’nın ve Sultan Alaaddin Keykubat Han’ın Alanya tarihindeki yerini değerli bilim insanı meslektaşlarımızın katkılarıyla bir kaynakça haline getirerek ilimin ve bilimin emrine sunmak bizleri onurlandırmıştır” dedi.

SEMPOZYUMDA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE YER ALDI

Sempozyum, sonuç bildirisi bölümünün tamamlanmasının ardından ALKÜ Amfi Tiyatrosunda, ALKÜ Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir tarafından hazırlanılan ALKÜ Halk Oyunları Topluluğu'nun “Adım Adım Türkiye” adlı halk oyunu gösterisi ve ardından ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ile Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından icra edilen halk müziği konseri ile devam etti.

Sempozyumun üçüncü gününde ise bilim insanları tarafından akademik toplantılarda teorik çerçevesi çizilen bilgilerin düzenlenen gezi etkinliği ile sahaya taşınması sağlandı. Bu kapsamda yat turu ile başlayan gezi etkinliği Alanya Tersanesi, Kızılkule ve Alanya Kalesinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2