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Alanya’ya Artık Vizesiz Gelebilecekler
Orta Avrupa ülkesinin vatandaşları Türkiye'ye turist olarak vizesiz giriş yapabilecek.
GÜNDEM 21.04.2022, 14:19 Meliha Yılmaz
Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
90 gün süreli vize muafiyeti
Karara göre Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
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