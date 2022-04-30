Alanyaspor’un Konuğu Malatyaspor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü (yarın) Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak. Ligde 3 maçtır puan hasreti çeken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da Sivasspor'a kaybeden turuncu yeşilli ekip, Kasım 2018'den beri ilk kez 4 resmi maçta galibiyet alamadı. Bu sezon ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olan konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 6 maçtır kazanamıyor. Sarı siyahlı ekibi Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynanacak olan maçta yenerek moral bulmak isteyen turuncu yeşilli takım, taraftarlarına da bayram hediyesi vermek istiyor.

Alanyaspor, Avrupa'ya gitme şansını sürdürmek için mutlaka kazanmak zorunda. Trabzonspor'la birlikte hem ligde hem de kupada Avrupa'ya gidebilecek iki takımdan birisi olan Şimşek'in aklı rövanş maçında. Turuncu yeşilliler, kupanın yarı final ilk maçında kaybettiği Sivasspor'dan 10 Mayıs'ta rövanşı alarak finale kalmak ve ardından kupayı da kazanarak Avrupa biletini almak istiyor. Temsilcimizin kupada başarılı olamaması halinde ise ligde ilk 4’e girmesi gerecek. Başakşehir ile arasında 5 puanlık fark bulunan Alanyaspor, İstanbul ekibini geçememesi durumunda Adana Demirspor’u geçerek 5. sıraya yerleşmesi ve Türkiye Kupası'nı da Trabzonspor'un kazanması gerekiyor.