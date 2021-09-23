Alanya’nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Alanya'da 4 yıllık görev süresini dolduran ve bir yıl da fazladan Alanya halkına hizmet eden 2 yıldızlı Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı geçtiğimiz haftalarda Sivas’a İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Avcı’nın yerine ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat getirilmişi. Alanya’nın yeni İlçe Emniyet Müdürü Patat, görevine başladı.