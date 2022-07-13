Alanya’nın 15 Temmuz Anma Programı Belli Oldu

Program kapsamında, 14 Temmuz Perşembe akşamından itibaren 15 Temmuz Cuma günü Alanya’daki tüm kamu kurum ve kuruluşları binaları Türk Bayrakları ile donatılacak.

15 Temmuz Cuma günü saat 14.30 da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Cuma günü şehit ve gazi aileleri ziyaretlerinin ziyaret edilecek ve aileler saat 21.00’da başlayacak olan törene davet edilecek. Saat 14.00 de Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından "15 Temmuz'u Anlamak" konulu seminer (webinar) düzenlenecek. 15 Temmuz Cuma günü öğle namazı öncesi, Alanya "Alış Caminde" şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerifler okunması, okunan Hatm-i Şeriflerin duası gerçekleştirilecek. Saat 17.00 de ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte koordineli olarak ( Mahmutlar Jandarma Karakolu Önü, Kargicak Mah., Kestel Mah., Keykubat Caddesi, İskele Caddesi, Mola Kavşağı) güzergâhında günün anlam ve önemine uygun olarak Türk Bayraklı araç korteji gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Cuma günü Saat 20.00'de İskele Şelale Önünde toplanılarak, saat 20.30'da Atatürk Anıtına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 21.00’da ise Cumhuriyet Meydanındaki anma törenleri başlayacak. 15 Temmuzu 16 Temmuza bağlayan gece saat 00.13’te ise camilerde sela okutulacak.

CUMHURİYET MEYDANINDAKİ ANMA PROGRAMI ŞÖYLE:

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

- Kur'an-ı Kerim tilaveti.

- Alanya Müftüsü tarafından dua okunması.

- Konuşmalar. (Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Kaymakamının Konuşmaları)

- Şiirler

- Alanya Müftülüğünce ilahiler ve dualar okunması.

- Saat 00.13 de tüm camilerimizden sela okunması.