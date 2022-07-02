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Alanyalılardan Mehmet Şahin’e Halktan Büyük Destek

İçişleri Bakanlığı’nca Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak içlerinde Alanya’ya bağlı Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar Mahallelerinin de bulunduğu 781 mahallenin yabancı yerleşimine kapatılması kararının ardından açıklamalarda bulunan ALTSO Başkanın Mehmet Şahin’e halktan büyük destek geldi

GÜNDEM 02.07.2022, 11:16 Meliha Yılmaz
Alanyalılardan Mehmet Şahin’e Halktan Büyük Destek

Başkan Şahin’in özellikle, “İkamet alacak olan yabancılara sınırlama gelsin. Sadece 100 bin dolar üstü mülk satışlarına ikamet izni verilsin. Yani her önüne gelene değil ekonomik profili yüksek yabancıya ikamet verilsin. Böylece Türk Vatandaşlarının fahiş fiyatlar altında ezilmesinin de önüne geçilsin. Hem halkımızı koruyalım hem de ikameti makul biçimde, ülkemize katma değer sağlayacak şekilde sınırlayalım“ şeklindeki önerilerine sektör temsilcilerinden olduğu kadar fahiş kira ve ev fiyatlardan yakınan halktan da büyük destek geldi.

‘UYGULAMA ALANYA GENELİNE YAYILABİLİR’

Öte yandan Şahin, 4 mahalle ile sınırlı olan uygulamanın asgari 100 bin dolar kriteri getirilerek tüm şehre yayılması gerektiğini belirterek; “Türk ve yabancılar arasında bu şekilde adaletlin sağlanabileceğine dikkat çekti.

VATANDAŞLAR ÖNERİDEN MEMNUN

Bugüne kadar mülk alan veya kiralayan yabancı uyruklulara ikamet izni verildiğine dikkat çeken Vatandaşlar, Başkan Şahin’in önerisinin hem sektörü hem de vatandaşları korumaya yönelik bir tedbir olduğunu belirtirken bakanlık yetkililerinin de bu öneriye sessiz kalmaması gerektiğini vurguladılar. Bu konuda düşüncelerini dile getiren Vatandaşlar, “Bugüne kadar gelen uygulamada her yabancı kolaylıkla ikamet alıyordu. Bu da hem ev fiyatlarını hem de kiraları fahiş hale getiriyordu. Özellikle memur ve işçi kesimi yabancılara tanınan bu ayrıcalık nedeniyle mağdur oluyordu. Başkanımızın önerisi ile artık her yabancı değil hak eden yabancı ikamet alacak. Bizler de ekonomik olarak ezilmeyeceğiz” şeklinde görüş bildirdiler.

UYGULAMA SATIŞLARA ENGEL DEĞİL, SADECE İKAMETE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Öte yandan ilk açıklandığında sektörde panik yaratan Uygulamanın gayrimenkul satışlarına engel olmadığı ve sadece ikamet izni ile ilgili olduğunun da altı çizildi.

90 GÜN KALAN DA VAR 180 GÜN KALAN DA

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de normalde 90 ve hatta bazı ülke vatandaşlarının 180 güne kadar kalabildiğine ve turistler için zaten yeterli sürenin tanındığına dikkat çeken Başkan Şahin’in söz konusu uygulamanın da bu gerçekler ışığında Alanya ve benzeri turizm merkezleri dikkate alınarak değişmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

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