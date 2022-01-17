Alanyalı sevilen işadamı vefat etti
İşadamı Ahmet Aras, geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan ayrıldı. Aras'ın vefatı sevenlerini şok etti
GÜNDEM 17.01.2022, 22:24 Meliha Yılmaz
Geçirdiği beyin kanaması sonucu 5 gündür Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Ahmet Aras, henüz 50 yaşında aramızdan ayrıldı.
Son yerel seçimde Güllerpınarı Mahallesi'nden muhtar adayı olan Aysevil Aras'ın eşi olan Ahmet Aras, aslen Demirtaş'ın Aliefendi Köyü'ndendi. Aras, aynı zamanda DİM Medya A.Ş. Muhasebe Departmanı görevlilerinden Mehmet Yıldız'ın kayını, Nejdet, Fikret, Emine ve Fikriye Yıldız'ın kardeşleriydi.
Aras, yarın öğle namazına müteakip Aliefendi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek
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