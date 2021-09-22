Alanyalı öğrencilere Sri Lanka’da eğitim alma fırsatı
Sri Lanka’nın Antalya Fahri Konsolosu, aynı zamanda Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı da olan İş İnsanı Ali Kamburoğlu, Alanya’da yurtdışı eğitimi almak isteyen üniversite öğrencilerini Sri Lanka’da okumaya davet etti.
Alanyalı öğrencilerin 31 Ekim 2021 tarihine kadar Sri Lanka’daki General Sir John Kotelawala Savunma Üniversitesi’ne (KDU) kayıt yaptırabileceğini ifade eden Kamburoğlu, üniversitenin öğrencilere uluslar arası denklik belgesi verdiğini ifade etti. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Türkiye’de kabul göreceğini söyleyen Kamburoğlu, lisans programlarının öğrenim bedellerinin ise 3 bin ila 12 bin 500 dolar arasında değişiklik gösterdiğini kaydetti. KDU Üniversitesi’nde tıp, mühendislik, bilgisayar, yönetim, sosyal bilimler ve beşeri bilimler, hukuk, savunma ve stratejik araştırmalar, müttefik sağlık bilimleri, yapılı çevre ve mekan bilimleri ile mimarlık fakültesinin olduğunu belirten Kamburoğlu bu fakültelere bağlı yaklaşık 30 programın bulunduğunu ifade etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0