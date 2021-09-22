Alanyalı öğrencilere Sri Lanka’da eğitim alma fırsatı

Alanyalı öğrencilerin 31 Ekim 2021 tarihine kadar Sri Lanka’daki General Sir John Kotelawala Savunma Üniversitesi’ne (KDU) kayıt yaptırabileceğini ifade eden Kamburoğlu, üniversitenin öğrencilere uluslar arası denklik belgesi verdiğini ifade etti. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Türkiye’de kabul göreceğini söyleyen Kamburoğlu, lisans programlarının öğrenim bedellerinin ise 3 bin ila 12 bin 500 dolar arasında değişiklik gösterdiğini kaydetti. KDU Üniversitesi’nde tıp, mühendislik, bilgisayar, yönetim, sosyal bilimler ve beşeri bilimler, hukuk, savunma ve stratejik araştırmalar, müttefik sağlık bilimleri, yapılı çevre ve mekan bilimleri ile mimarlık fakültesinin olduğunu belirten Kamburoğlu bu fakültelere bağlı yaklaşık 30 programın bulunduğunu ifade etti.