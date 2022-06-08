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Alanyalı Muhtarlar Bakan Çavuşoğlu İle Yemekte Buluştu
Alanya’nın 50 muhtarı dün Ankara’ya gitti. Alanyalı muhtarlar Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldiler
GÜNDEM 08.06.2022, 10:30 Meliha Yılmaz
Alanya Muhtarlar Derneği ve Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi, Alanya muhtarları için bir Ankara gezisi organize ettiler. Dün saat 10.00’da Alanya Kaymakamlığı önünde toplanan 50 muhtar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüs ile yola çıktı. Muhtarların Ankara'daki ilk durağı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Bakan Çavuşoğlu ile akşam yemeği yedikten sonra muhtarlar Ankara'da Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından ağırlanacaklar. Muhtarların programında anıtkabir, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerini ziyaretler ile şehir gezisi de var.
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