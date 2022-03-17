Alanyalı Genç 38 Yaşında Kansere Yenildi

Alanya'nın tanınmış ve sevilen turizmcisi Selçuk Doğan'ın yeğeni, turizmci merhum Osman Koçaroğlu ile Nesrin Koçaroğlu'nun oğulları, Yıldızhan Koçaroğlu'nun eşi, turizmci Burhan, Erhan, Serhan ve merhum Berhan Koçaroğlu'nun kardeşleri, turizmci Ali Atahan'ın damadı olan Cihan Koçaroğlu, henüz 38 yaşında kansere yenildi.

Belçika'da bir firmada üst düzey yönetici olarak çalışırken yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesi yaklaşık 5 yıldır süren Cihan Koçaroğlu, bu sabaha karşı Alanya'da tedavi altında tutulduğu hastanede hayata veda etti. Koçaroğlu'nun genç yaşta vefatı ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Koçaroğlu'nun cenazesi yarın cuma namazına müteakip Gürses Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.