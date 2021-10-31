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Alanyalı gelin ve kaynana Kanal D’de
Alanyalı Havva Nur Karabuğdaycı, Kanal D’de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Gelinim Mutfakta" programında kaynanası Tülay Karabuğdaycı ile yarışıyor.
GÜNDEM 31.10.2021, 11:04 31.10.2021, 11:09 Meliha Yılmaz
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan Eyüp Kertili’nin kızı Havva Nur Karabuğdaycı, Kanal D’de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Gelinim Mutfakta" programında kaynanası Tülay Karabuğdaycı ile yarışıyor. Program hafta içi her gün yayımlanıyor.
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