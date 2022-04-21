Alanyalı Akademisyen Kalbine Yenildi

Edinilen bilgiye göre Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Alanyalı Dr. Öğr. Görevlisi Hayrettin Orhanoğlu, vize sınavına gitmeyince yalnız yaşadığı evine polis nezaretinde çilingir yardımıyla girildi. Orhanoğlu’nun yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği görüldü. Otopsi için cenazesinin gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Orhanoğlu için görev yaptığı fakülte bahçesinde bugün bir tören düzenlendi. Düzenlenen töre Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Dr. Muhammed Lütfi Kotan, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurahman Demirer, Giresun Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. Düzenlenen törende konuşan Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Orhanoğlu’nun vefatından dolayı duydukları üzüntüyü ifade ederek, Tirebolu İletişim Fakültesi’nin değerli bir akademisyenini kaybettiğini ifade etti. Tirebolu İletişim Fakültesi Kampüsünde kılınan cenaze namazının ardından Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin Orhanoğlu’nun cenazesi memleketi Alanya’ya gönderildi.