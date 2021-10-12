Alanya’daki taksicilere zam müjdesi!

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten yılbaşında taksi ücretlerine zam yapılacağının sözünü aldıklarını söyledi. Çalış, “İlerleyen süreçte Böcek, daire ve oda başkanları ile toplantı yapıp zam oranını netleştireceğiz” dedi. Kemer Şoförler Odası Başkanı Mustafa Traş ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret ettiklerini belirten Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, “Özellikle taksimetre ücretleri konusundaki sıkıntılarımızı dile getirdik. Başkanımız Böcek yılbaşı için kesin söz verdi. Bize zaman ayırıp esnafımızın taleplerini dinlediği ve sorunun kesin yılbaşında çözümü konusunda söz verdiği için Böcek’e, bu görüşmeye katkı sağladıkları için CHP İl Başkanı Nuri Cengiz’e, CHP Kemer Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bilici ve Traş’a teşekkür ederim” dedi. Alanya’da eylül ayı başında taksilere zam yapılmış ve taksimetre açılış ücreti 5 buçuk liradan 6 liraya çıkarılmıştı. Kararın ardından açıklama yapan Çalış, en son zammın 3 yıl önce yapıldığını, yeni zammın da taksicilerin giderlerini karşılamadığını belirtmişti.