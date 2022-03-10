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‘Alanya’daki Esnafın Hakkını Yiyorlar’

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu’nun toplu taşımaya verdiği yüzde 28 oranındaki zam kararının ardından açıklama yapan Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, “Alanya’daki esnafın hakkını yiyorlar” dedi.

GÜNDEM 10.03.2022, 16:46 Meliha Yılmaz
‘Alanya’daki Esnafın Hakkını Yiyorlar’

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekretaryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu dün toplanmıştı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşülmüş, alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 28 oranında zam yapılmıştı. Zam ile birlikte 5 lira 20 kuruş olan toplu taşıma ücreti 6 lira 70 kuruşa yükseldi. 4.50 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 5.70 TL, 2.65 TL olan öğrenci 3.40 TL olurken, aktarma ücreti ise 2 TL oldu. Kullan at bilet fiyatı ise 6 TL'den 7.50 TL'ye çıktı.

‘ESNAF SON ÇIRPINIŞLARINI YAŞIYOR’

Mazota yüzde 100 oranında zam yapılırken toplu taşımaya yapılan zam oranının yüzde 28 olduğunu ve Alanya’daki esnafın hakkının yendiğini belirten Başkan Akıllı, “Arkadaşlar bildiğiniz üzere önce daha önce 5 lira 20 kuruş olmak üzere bir zam yapmıştık. Mazotumuz da 12 lira 80 kuruş civarlarındaydı. Dün UKOME toplandı. Mazota yüzde 100 oranında zam gelmesine rağmen, dünkü toplantıda bize yüzde 28 oranında bir zam verildi. Bu orandaki bir zam bizi kurtarmaz. Çünkü bizim aracımıza günlük 72 TL para yatıyor. Araba günlük 2 bin TL mazot yakıyor. Şoför ücreti ve aracın bakım paraları dahil değil sadece yakıtta günlük gider bu kadar. Sadece yakıttan günlük 500 TL zararımız var ve bize verilen fiyat 6 TL 70 kuruş. 3 TL 60 kuruş öğrenci, 5 TL 70 kuruş emekli ve öğretmene veriliyor. Antalya’da ise öğrencisine, emeklisine, öğretmenine, şehit yakınlarına, gazilere birer liralık destek veriyor. Buna ek olarak kilometre başı bir buçuk lira mazot desteği alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya da aynı kategoridedir diye karar alıyor. Alanya’daki esnafa haksızlık yapıyorlar. Hakkını vermiyorlar ve Alanya’daki esnaf şu an bitmiş durumda. Esnaf şu an son çırpınışlarını yaşıyor. Önümüzdeki günlerde farklı şeyler de duyacağız. Biz esnaf olarak büyükşehirden hakkımızı istiyoruz. Bu fiyatların ardından zam gelirse devam etme şansımız yok. Nisan ayında mazotun 33 TL olacağı konuşuluyor. Eğer böyle bir şey olursa biz taşıyamayız. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Yüzde 27’lik bir zam adalet değil. Biz zam değil mazotumuzun artmamasını istiyoruz. Bize en büyük sıkıntıyı maliyetler açıyor. Sanayideki fiyatlar çok büyük oranda değişti. Bir parça değiştiriyorsun bir sürü para. Bu işin içinden çıkılabilir mi? Görenler zannediyor ki bu otobüsler dolu gidiyor dolu geliyor, para kazanıyor. Şu an günlük 3 bin 500 ile 4 bin kişi arası ücretsiz vatandaş taşıyoruz. Verdikleri bir lira, 3-4 gün bedava binen vatandaşın ücreti. 27 gün ise esnafın cebinden gidiyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)
Sevim Doğan 2 saat önce
Allah ise gidenlere yardım etsin maaşları size verelim kapansın dava şoförlere tembih edin orta kapıdan okadar üniversiteli bedava giriyor sizdebizlerden çıkarın bakalim
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