Alanya’da Yeni Yıl Pazar Hazırlıkları Tamamlandı

Yiyecek-içecek stantları, hediyelik eşyalar, konserler ve sahne gösterileri, çocuk etkinlikleri, yılbaşı ağacı gibi pek çok görsel zenginliğin yanı sıra katılımcılar tarafından da alanda görsel şovlar düzenlenecek.Yeni Yıl Pazarı’nda Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılar, sivil toplum kuruluşları, hastaneler ve bazı işletmeler birlikte stant açacak. Yarın saat 10.00 başlayacak olan organizasyon, saat 24.00’e kadar devam edecek. Cumartesi saat 17.30’da ise protokolün katılacağı resmi bir açılış programı gerçekleştirilecek.

12 Aralık Pazar günü ise yine saat 10.00’da başlayacak olan etkinlikler saat 22.00’ye kadar Belediye Hizmet Binası arkasındaki alanda devam edecek. COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen organizasyon yoğun ilgi nedeniyle 2019 yılında olduğu gibi bu yılda iki gün olarak planlandı. 11. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı yerleşiminde yeni bir düzenleme yapılarak farklı konseptte pek çok stant açılmasına imkan sağlanacak.