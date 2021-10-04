Alanya’da Ülkücüler'den Kan bağışı için çağrı

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türk Kızılay'nın kan stoklarında ciddi bir azalma yaşandı. MHP Alanya İlçe Başkanlığı ve Alanya Ülkü Ocakları geçtiğimiz aylarda Alanya Atatürk anıtı önünde bulunan 'Kızılay Kan Verme Merkezi'nde kan bağışında bulunmuşlardı.

MHP Alanya İlçe Başkanlığı ve Alanya Ülkü Ocakları kan bağışı çağrısını yineleyerek yarın Atatürk Anıtı öününde bulunan Kızılay Kan Verme Merkezi'nde kan vereceklerini açıkladılar. Yapılan açıklamada "Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri içi gereken kan stoklarıki düşüşü önlemek için bizde tüm vatandaşlarımızı Atatürk Anıtı önünde kan vermeye davet ediyoruz. 5 Ekim Salı günü kan alımı 13.00-22.30.Öğle arası 16.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kan bağışında bulunacak vatandaşların tok karnına gelmeleri rica olunur." denilerek vatandaşlara kan bağışıda bulunma çağrısında bulundular.