Alanya’da Tarım Arazileri Sular Altında

Alanya'da son 24 saatte metrekareye 71 kilogram yağış düştü. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle bazı tarım alanlarını ve seraları su bastı. Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe çiftçileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Göktep, çiftçileri uyararak zararlarının karşılanması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti.