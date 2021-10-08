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Alanya'da taksicilere Mobil Muhasebe
Alanya Şoförler Odası, üyelerinin iş ve zaman kaybına uğramaması için mobil muhasebe hizmeti veriyor
GÜNDEM 08.10.2021, 09:45 08.10.2021, 10:16 Meliha Yılmaz
Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, "Odamız Mobil muhasebe hizmetimiz kapsamında; personelimiz Engin DAĞ Taksi duraklarımıza giderek üyelerimizin muhasebe evraklarını duraklarında sisteme işlemekte, böylece üyelerimiz herhangi bir iş ve zaman kaybı yaşamadan faaliyetlerine devam etmektedir. Taksici arkadaşlarımıza ve personelimize teşekkür ederim" dedi
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