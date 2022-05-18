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Alanya’da Sokak Ortasında Kafasına Silah Dayadı.
Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan 3M Migros yanında bir kişi başına silah dayadı ve intihar girişiminde bulundu. Jandarma ve çevredekiler şahsı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
GÜNDEM 18.05.2022, 23:03 Meliha Yılmaz
Uzun uğraşlar sonucu jandarma, adının Hamza D. olduğu öğrenilen vatandaşı ikna etmeyi başardı ve herkes rahat bir nefes aldı. Silahını bırakan Hamza D. jandarma karakoluna götürüldü.
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