Alanya’da Şok İntihar

Özgür’ü evin içinde asılı halde bulan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özgür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgür’ün cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.