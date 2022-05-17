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Alanya’da Şok İntihar
Acı olay Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özgür (69) vatandaş, kendisini evinin içerisinde bulunan duvara iple asarak intihar etti.
GÜNDEM 17.05.2022, 23:45 Meliha Yılmaz
Özgür’ü evin içinde asılı halde bulan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özgür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Özgür’ün cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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