Alanya’da sıradan bir manzara! 1 haftadır su boşa akıyor

Alanya’da patlayan birçok su borusu suyun yola akmasına neden oluyor. Her taraftan gelen benzer şikayetlere bugün bir yenisi daha eklendi. Avsallar Mahallesi Aliye Sürücü Kursu önünde patlayan boru tüm suyun yola akmasına neden oldu. Yaklaşık bir haftadır manzara değişmeyince vatandaşlar duruma isyan ettiler.

Yetkililere ve kurumlara haber verilmesine rağmen bu tarz işlemlerin çok geç yapıldığını belirten vatandaşlar, “Artık alıştığımız bir manzara oldu. Boşa akan suyun hesabını gelecek nesillere veremeyiz. Bu patlayan borularla ilgili çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor” dediler.