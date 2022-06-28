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Alanya’da Serinlemek İçin Girdiği Denizde Boğuldu!
Alanya’da denizde çırpındığı görülerek kıyıya çıkarılan vatandaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
GÜNDEM 28.06.2022, 14:44 Meliha Yılmaz
Olay, Cumhuriyet Mahallesi, Keykubat Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren Mutlu Özhasan'ın (51), bir süre sonra çırpınışlarını gören cankurtaran müdahalede bulunarak denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kumsal üzerine çekilen Özhasan'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansa bindirilen şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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