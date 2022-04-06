Alanya’da Ramazan Ayında Susuz Kaldılar!
Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yaklaşık 5 gündür sularının kesik olmasından dolayı isyan etti.
GÜNDEM 06.04.2022, 15:07 Meliha Yılmaz
Konuyla ilgili yetkililere seslenen vatandaşlar, “Biz Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde yaşıyoruz. Yaklaşık 5 gündür sularımız kesik. Konuyla ilgili yetkililere ulaşmayı denedik, defalarca aradık. Ama ilgilenen ve sesimizi duyan yok. Ramazan ayında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalıyoruz. Sesimizi duymalarını ve mağduriyetimizin giderilmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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|21
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