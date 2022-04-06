Alanya’da Ramazan Ayında Susuz Kaldılar!

Konuyla ilgili yetkililere seslenen vatandaşlar, “Biz Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde yaşıyoruz. Yaklaşık 5 gündür sularımız kesik. Konuyla ilgili yetkililere ulaşmayı denedik, defalarca aradık. Ama ilgilenen ve sesimizi duyan yok. Ramazan ayında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalıyoruz. Sesimizi duymalarını ve mağduriyetimizin giderilmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.