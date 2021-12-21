Alanya’da Otobüs Şoförü Darp Edildi

Edinilenbilgiye göre olay dün gece saat 22:00 sıralarında Kestel Mahallesi Üniversite durağında yaşandı. son seferini yapan Hayettin Bayır isimli şoför, otobüs içinde bir erkek bir kızın olduğu otobüste erkek olan şahıs iddiaya göre şoför Hayrettin Bayır'a "Mahmutlara gidecek misin" diye sormasının ardından, şoför Bayır da "Bu otobüs Üniversite otobüsü Mahmutlara gitmez" deyince faaili meçhul kişi otobüs içinde Hayrattin Bayır'ı darp ettikten sonra çalılık alana atarak olay yerinden kaçtı. Otobüs şoförü Hayrettin Bayır vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayır'ın bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.