Alanya’da otobüs saatlerine kış güncellemesi

Ülke genelinde okulların açılması nedeniyle, Alanya’da toplu ulaşımda seferler artırılıyor. Pazartesi gününden itibaren sonbahar-kış düzenine geçilecek olan Alanya’da otobüsler sefer sayılarını artıracak. Yaz döneminde kapalı kalan bazı hatlar yeniden faaliyete geçirilecek.

Pazartesi günü itibariyle 305 No’lu hat Mahmutlar-Barbaros-Üniversite, 22 No’lu hat Mahmutlar-Barbaros-Cebeci-Kestel Sahil-Devlet Hastanesi-Alanyum-Cuma Pazarı, 41 No’lu hat 07.00-09.00 arası (40 No’lu hat gibi) Kestel Köy İçi yolundan çalışıp saat 09.00 itibarıyla Mahmutlar-Atatürk-Cebeci-Kestel Sahil- Alanyum-Cuma Pazarı arası çalışacak.