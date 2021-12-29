Alanya’da Öğretmenler Eylemde

Eğitim İş Alanya Şube Başkanı Hüseyin Zeybek, Alanya Merkez Postanesi önünde yaptığı açıklamada, emekçilerin maaşlarına yüzde yüzde zam almak için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi. “Kısık sesimizle saraylardan değil, gür sesimizle alanlardan haykırıyoruz” diyen Zeybek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı artıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021’de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönmüş ve çarşıda pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden; memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye; vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır.”